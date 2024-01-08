В Азербайджане электронизируется порядок сохранения очереди на жилье для семей скончавшихся лиц с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Порядок сохранения учета очереди на жилье для членов семьи лиц с инвалидностью, взятых на учет в качестве нуждающихся в жилье, в случае их смерти".

Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает Trend.

В соответствии с изменением, если документы или сведения, предусмотренные настоящим Порядком (копии документов, удостоверяющих личность представителя и других членов семьи, соответствующее заявление (приложение № 2), копия свидетельства о смерти лица с инвалидностью), могут быть получены через информационную систему электронного правительства в соответствующем государственном органе (учреждении), эти документы или информация от представителя не требуются.

В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия представителя или обеспечивается им самим.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!