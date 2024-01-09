В Азербайджане утверждены пределы интеграции информационных ресурсов в единый интернет-портал госзакупок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Пределы интеграции информационных ресурсов в единый интернет-портал государственных закупок".

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики должно принять необходимые меры для передачи в режиме реального времени, в соответствии с единым интернет-порталом, государственных закупок закупаемой организации и оператору единого интернет-портала государственных закупок утвержденных настоящим постановлением пределов посредством информационной системы Электронного правительства.

Данное постановление вступило в силу с 1 января 2024 года.

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