Азербайджан — толерантная страна в отношении вероисповедания - глава "Библейского общества Азербайджана"

БАКУ/Trend/ — Глава "Библейского общества Азербайджана" Расим Халилов (до 2016 года являлся пастором церкви "Слово жизни" в Баку) призвал гражданское общество не поддаваться на межрелигиозные провокации, которые чужды толерантному Азербайджану, передает в четверг Trend.

"Сегодня есть структуры, которые хотят разрушить то единение религий и конфессий, которое испокон веков существует в Азербайджане. Они (эти структуры) хотят насадить свои странные идеологии, пытаясь использовать религию в политических целях. Но мы все должны быть очень мудрыми, чтобы не поддаваться провокациям, а продолжать любить Всевышнего, провозглашать мир, любовь и терпимость", — заявил Халилов.

Он упомянул, что в Азербайджане осуществляются активные мероприятия по развитию в стране христианства, проявляется уважение к немусульманским ценностям.

"Люди, испокон веков живущие в Азербайджане, всегда чтили разные религии — христианство, ислам, иудаизм, жили дружно одной семьей. Азербайджан — толерантная страна в отношении вероисповедания. Есть азербайджанцы-христиане, и это нормально воспринимается. То есть, в стране уникальный подход, и отношения развиваются исходя из ценностей дружбы, любви, единства", — сказал Халилов.

Он отметил, что сам является протестантом (ветвь христианства), и в стране действуют протестантские и евангельские общества, и не только традиционные конфессии — православная и католическая, причем все эти общины не хотят духовного раздела в стране.

"Мы живем в чудесной стране, где к нам относятся с любовью, и мы отвечаем взаимностью. Всегда нужно делать акцент на взаимоуважении в отношениях. Я хочу подчеркнуть, что во время Карабахской войны, противники Азербайджана пытались преподнести этот конфликт как межрелигиозный, то есть между христианами и последователями ислама. Это ложь, и об этом заявляем мы, христиане Азербайджана", — добавил Халилов.

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