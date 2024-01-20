Скончался один из пострадавших при взрыве в мебельном цехе в Баку

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в отделе криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Азербайджана проводится следствие по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи со взрывом в мебельном цехе в Бинагадинском районе города Баку, в результате которого погибли 9 человек, 24 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сегодня около 14 часов один из пострадавших - Рустамов Адиль Айдын оглу (1996), несмотря на усилия врачей, скончался в больнице, где проходил лечение, сообщили в субботу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"Тем самым число погибших в результате взрыва достигло 10 человек. В настоящее время продолжается лечение других пострадавших. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики еще раз выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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