В Нахчыване открыт новый маршрут между таможенно-пограничными пунктами пропуска

БАКУ /Trend/ - Министерством цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики в Садаракском районе проведены встречи с гражданами и мониторинги в сфере транспорта. В результате проведенных анализов была установлена необходимость транспортировки граждан на участке границы с Турецкой Республикой между Садараком и Дилуджу.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе министерства цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики, в целях обеспечения комфорта граждан с 30 января по указанной территории был организован новый маршрут.

Введенный в эксплуатацию маршрут будет обслуживать пассажиров с короткими интервалами в обоих направлениях в течение дня.

Напомним, что пассажиры были вынуждены проходить пешком расстояние в 2 км между таможенно-пограничными пунктами пропуска Садарак-Дилуджу. Прокладка нового маршрута в этом направлении не только обеспечит комфорт пассажиров, но и создаст условия для быстрого передвижения на общественном транспорте.

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