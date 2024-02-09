Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан более 11 кг наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Погранвойск Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Было отмечено, что задержан житель Кюрдамирского района Эльхан Абушев, 1967 года рождения.

Во время осмотра территории обнаружено и изъято 11 килограммов 700 граммов марихуаны.

По факту продолжается расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!