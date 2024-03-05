Работы на водохранилище "Кендаланчай" завершены на 99 процентов - Госагентство водных ресурсов

БАКУ /Trend/ - На 99 процентов завершены работы на водохранилище "Кендаланчай", находящимся на освобожденной от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend об этом заявил представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Дильгам Шарифов.

Он отметил, что технические работы, связанные со строительством водохранилищ на реках Хакари и Баргушад, близятся к завершению.

"65 процентов работ по строительству водохранилища "Забухчай" уже выполнены, строительство будет завершено в конце этого года. На втором по величине водохранилище "Сарсанг" проводятся ремонтно-восстановительные работы", - добавил Д.Шафиев.

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