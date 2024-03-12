В Азербайджане ряд лекарственных средств и медицинских изделий будут изъяты из гражданского оборота

БАКУ /Trend/ - Расширяется перечень предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота).

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предлагаемой поправке к закону "О перечне предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)".

Согласно изменению, в этот список включаются лекарственные вещества и медицинские средства, применение которых запрещено в установленном порядке.

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