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В Азербайджане ряд лекарственных средств и медицинских изделий будут изъяты из гражданского оборота

Общество Материалы 12 марта 2024 14:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане ряд лекарственных средств и медицинских изделий будут изъяты из гражданского оборота

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Расширяется перечень предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота).

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в предлагаемой поправке к закону "О перечне предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)".

Согласно изменению, в этот список включаются лекарственные вещества и медицинские средства, применение которых запрещено в установленном порядке.

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