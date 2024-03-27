Названо число пассажиров, перевезенных в праздники по внутренним маршрутам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Новруз ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 19 по 26 марта работало в усиленном режиме.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Согласно информации, с учетом растущего пассажиропотока в праздничные дни по маршруту Баку-Агстафа-Баку были назначены дополнительные 25 рейсов, и по этому маршруту были перевезены 12 599 пассажиров.

По маршруту Баку-Габала-Баку поезда следовали по ежедневному графику, было обслужено 2806 пассажиров.

В общей сложности в праздничные дни в направлении регионов страны было назначено 37 дополнительных рейсов и обслужено 15 405 пассажиров. Это на 61% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что в праздничные дни поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии работали по графику нерабочих дней и перевезли в общей сложности 84 311 пассажиров.

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