Ровшан Наджаф избран новым президентом АФФА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф избран новым президентом АФФА.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, он был избран главой ассоциации на очередной отчетно-выборной конференции АФФА.

Таким образом, Ровшан Наджаф стал 4-м президентом АФФА.

Основанную в 1992 году организацию возглавляли Фуад Мусаев (1992-2003), Рамиз Мирзоев (2003-2007) и Ровнаг Абдуллаев (2008-2024). В 2007-2008 годах эта должность была временно закреплена за Эльшадом Насировым.

Отметим, что на конференции также будут избраны члены Исполнительного комитета и вице-президенты.

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