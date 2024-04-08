В импортированной из Беларуси замороженной курятине обнаружена сальмонелла

БАКУ /Trend/ - В замороженной курятине, импортированной из Беларуси, обнаружена сальмонелла.

Об этом сообщили Trend в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AПБА).

Отмечается, что AПБА продолжает принимать меры по контролю в связи с импортированными продуктами питания. В рамках мероприятий сотрудниками Агентства были взяты образцы замороженной куриной продукции ООО «Агрокомбинат Дзержинский», импортированной ООО «Азнур» из Республики Беларусь. Они были переданы в соответствующую лабораторию Агентства. По результатам проведенных исследований в образцах были обнаружены бактерии сальмонеллы.

По данному факту принято решение о вывозе опасной продукции за пределы таможенной территории или ее уничтожении в соответствии с законодательством.

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