В Азербайджане за три месяца 2024 года выплачено пособий на сумму 267 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана были выплачены социальные пособия 466 тысячам человек и 396 тысячам - ежемесячные Президентские стипендии.

Как сообщили в четверг Trend в отделе по связям с общественностью министерства, за этот период населению было выплачено 267 миллионов манатов по социальным пособиям и 171 миллион манатов по Президентским стипендиям.

За три месяца было назначено 39 тысяч, а с 2019 года, когда началось электронное распределение социальных выплат, через электронную систему в проактивном порядке назначено 609 тысяч пособий и стипендий.

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