Четвертое поражение Ниджата Абасова в Торонто

БАКУ /Trend/ - В Торонто прошел 10-й тур турнира претендентов по шахматам.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов черными фигурами уступил Хикару Накамуре.

Партия продолжалась до 58-го хода, когда Абасов признал свое поражение. Оно стало для него уже четвертым на турнире.

Абасов набрал 3 очка и замыкает таблицу.

10-й тур

Хикару Накамура - Ниджат Абасов 1:0

Фабиано Каруана - Алиреза Фирузджа 2:0

Ян Непомнящий - Доммараджу Гукеш 0,5:0,5

Рамешбабу Праггнанандха - Видит Сантош Гуджарати 0,5:0,5

Турнирное положение:

1-2. Гукеш, Непомнящий - по 6 очков

3-5. Праггнанадха, Накамура, Каруана - по 5,5

6. Видит - 5

7. Фирузджа - 3,5

8. Абасов - 3.

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