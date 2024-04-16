Четвертое поражение Ниджата Абасова в Торонто

БАКУ /Trend/ - В Торонто прошел 10-й тур турнира претендентов по шахматам.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов черными фигурами уступил Хикару Накамуре.
Партия продолжалась до 58-го хода, когда Абасов признал свое поражение. Оно стало для него уже четвертым на турнире.
Абасов набрал 3 очка и замыкает таблицу.
10-й тур
Хикару Накамура - Ниджат Абасов 1:0
Фабиано Каруана - Алиреза Фирузджа 2:0
Ян Непомнящий - Доммараджу Гукеш 0,5:0,5
Рамешбабу Праггнанандха - Видит Сантош Гуджарати 0,5:0,5
Турнирное положение:
1-2. Гукеш, Непомнящий - по 6 очков
3-5. Праггнанадха, Накамура, Каруана - по 5,5
6. Видит - 5
7. Фирузджа - 3,5
8. Абасов - 3.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!