Создание искусственных земельных участков на Каспии откроет новые возможности для Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Создание искусственных земельных участков на Каспии откроет новые возможности для Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Нурлан Гасанов на сегодняшнем заседании комитета парламента по правовой политике и государственному строительству во время обсуждения законопроекта "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря".

По его словам, создание искусственных земельных участков на море широко используется в международной практике.

"Некоторые государства используют это в энергетических, транспортных, туристических, а другие - в военных целях. Япония использует искусственные острова в транспортных целях. Искусственные острова создаются на основе международной конвенции. Новый законопроект откроет дополнительные возможности в Азербайджане в этой сфере", - добавил депутат.

Отметим, что в законопроекте определены формы создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря. Согласно проекту, искусственный земельный участок может быть создан в азербайджанском секторе Каспийского моря на участке, выделенном из земель водного фонда, отдельным или примыкающим к прибрежной полосе, острову или другому искусственному земельному участку.

В данном случае под искусственным земельным участком понимается земельный участок, созданный в азербайджанском секторе Каспийского моря путем доставки и засыпки земли или грунта или с использованием других методов.

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