В Азербайджане не прошедшие иммунизацию дети будут вакцинированы

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении 21-27 апреля 2024 года «Недели иммунизации» во всех городах и районах республики.

Как сообщили Trend в четверг в минздраве, приказ направлен на организацию в стране «Недели иммунизации», которая проводится в Европейском регионе с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно документу, руководителям всех медицинских учреждений Азербайджана, независимо от их организационно-правовой формы, поручено провести «Неделю иммунизации» во всех городах и районах республики.

В документе также отражены такие важные вопросы, как привлечение в течение «Недели иммунизации» к вакцинации детей, которые ранее по какой-либо причине остались вне иммунизации. Помимо этого, предусмотрено проведение мониторинга в районах с низким охватом вакцинацией, оказание методической помощи по организации иммунопрофилактики медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей, а также проведение просветительской работы среди населения.

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