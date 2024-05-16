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Стала известна причина ограждения территории вокруг парка "Хагани" в Баку (ФОТО)

Общество Материалы 16 мая 2024 18:33 (UTC +04:00)
Стала известна причина ограждения территории вокруг парка "Хагани" в Баку (ФОТО)

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Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
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БАКУ /Trend/ - Кадры, на которых запечатлено железное ограждение вокруг парка «Хагани» (бывший Молоканский сад), расположенного на пересечении улиц Хагани, Гоголя, Расула Рзы, У.Гаджибекова в Баку, вызвали широкие обсуждения в социальных сетях.

Как сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, причина установки железных ограждений на данном участке связана с работами по благоустройству.

“На основе разработанного специального проекта осуществляется благоустройство сада "Хагани" и прилегающих территорий. В рамках работ, проводимых на основании обращений жителей, территория парка будет расширена и передана в пользование пешеходов", - говорится в сообщении ведомства.

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Стала известна причина ограждения территории вокруг парка "Хагани" в Баку (ФОТО)
Стала известна причина ограждения территории вокруг парка "Хагани" в Баку (ФОТО)
Стала известна причина ограждения территории вокруг парка "Хагани" в Баку (ФОТО)
Стала известна причина ограждения территории вокруг парка "Хагани" в Баку (ФОТО)
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