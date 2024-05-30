Предпринято обращение в Генпрокуратуру в связи с нарушениями в минобразования Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Счетной палатой Азербайджанской Республики был проведен аудит соответствия с целью определения соответствия правовым актам использования государственных средств и государственного имущества министерством образования Нахчыванской Автономной Республики и подведомственными ему финансируемыми из бюджета структурами (в выборочном порядке).

Как сообщает Trend со ссылкой на Счетную палату, аудит охватил 2023 год и за этот период было исполнено расходов на 24 303 436,26 маната.

Согласно отчету, в учебных заведениях, охваченных аудитом, были выявлены несоблюдение требований нормативов, начисление лишних учебных часов, излишние выплаты, непроведение государственных закупок, превышение цен, оговоренных в договорах, недостатки, связанные с оборудованием. Учитывая, что указанные правонарушения могут иметь признаки состава преступления, а также, что недостатки, выявленные в предыдущие годы, имели место и в текущем году, в соответствии со статьей 26.2 закона Азербайджанской Республики "О Счетной палате" материалы о результатах внешнего государственного финансового контроля были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики.

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