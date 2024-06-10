В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Тертерском районе проходит церемония прощания с майором Бахышлы Бахышом Эльшан оглу, погибшим в результате удара молнии на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Как сообщает в понедельник Trend, в церемонии прощания принимают участие чиновники района и ГПС, члены семьи шехида, его боевые товарищи, жители района.

После завершения церемонии он будет похоронен на сельском кладбище Исмаилбейли Тертерского района.

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