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В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС (ФОТО)

Общество Материалы 10 июня 2024 11:29 (UTC +04:00)
В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Тертерском районе проходит церемония прощания с майором Бахышлы Бахышом Эльшан оглу, погибшим в результате удара молнии на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Как сообщает в понедельник Trend, в церемонии прощания принимают участие чиновники района и ГПС, члены семьи шехида, его боевые товарищи, жители района.

После завершения церемонии он будет похоронен на сельском кладбище Исмаилбейли Тертерского района.

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В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС (ФОТО)
В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС (ФОТО)
В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС (ФОТО)
В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС (ФОТО)
В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС (ФОТО)
В Тертере проходит церемония прощания с погибшим майором ГПС (ФОТО)
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