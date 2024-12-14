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Объем иностранной помощи, предусмотренной Азербайджаном, увеличен

Общество Материалы 14 декабря 2024 13:21 (UTC +04:00)
Объем иностранной помощи, предусмотренной Азербайджаном, увеличен

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Объем иностранной помощи, предусмотренной в госбюджете Азербайджана на следующий год, увеличивается более чем в два раза.

Согласно законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", принятому Милли Меджлисом (парламент) в первом и втором чтениях, на иностранную помощь было предусмотрено 10 миллионов манатов, сообщает Trend.

Согласно проекту, представленному парламенту в третьем чтении, в этом направлении будет выделено 24 миллиона 520 тысяч манатов.

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