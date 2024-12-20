В Северной Калифорнии отметили День солидарности азербайджанцев (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В городе Сан-Хосе штата Северная Калифорния состоялось мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии, организованном Азербайджанским обществом культуры Северной Калифорнии, приняли участие проживающие в США члены азербайджанской общины, дипломаты, члены правительства и муниципалитетов города Сан-Хосе, деятели культуры, представители общественности.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена память шехидов.

Со вступительной речью выступила президент Азербайджанского общества культуры Северной Калифорнии Севиндж Бойсверт. В своем выступлении она отметила, что на наших соотечественников, проживающих за рубежом, возложены важные задачи по доведению до мировой общественности азербайджанских реалий, подчеркнула важность их дальнейшей организации, координированной деятельности во имя единых целей.

Выступая с поздравительной речью, генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов проинформировал об истории создания Дня солидарности азербайджанцев мира и пожелал азербайджанскому народу мира и спокойствия.

Член городского совета Сан-Хосе Бьен Доан рассказал об активности азербайджанского общества в Силиконовой долине, в частности об активности наших соотечественников в сфере информационных технологий и других сферах, о важности интеграции в общество США.

Проживающие в США активисты диаспоры Нурлан Шукюрлю, Кенуль Алиева рассказали о проделанной работе по доведению азербайджанских реалий до американской общественности, подчеркнули важность единства и солидарности в сохранении наших национально-культурных ценностей.

Художественная часть мероприятия продолжилась национальной музыкой и танцами. Выступления аккордеониста Хагани Самедова, певца Асифа Юсифова и ансамбля азербайджанского танца, действующего при Обществе культуры Северной Калифорнии под руководством известного хореографа Рози Алмамедовой, были встречены аплодисментами участников.

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