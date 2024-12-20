В Кишиневе состоялась презентация книги стихов о Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Молдовы Кишиневе состоялась презентация книги стихов "Конец тоски по Карабаху. Эта дорога ведет в Джебраил" Махаббата Гюнгюра.

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Trend.

Мероприятие было организовано Конгрессом азербайджанцев Молдовы при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Национальной библиотеки Республики Молдова.

В презентации приняли участие члены Конгресса азербайджанцев Молдовы, представители азербайджанской общины, представители посольства Азербайджана в Молдове, депутат Парламента Республики Молдова и председатель азербайджано-молдавской межпарламентской группы дружбы Виталий Жакот, начальник управления Агентства консолидации межэтнических отношений Молдовы Людмила Бурлака, рецензент книги Адиля Назарова.

Внучка поэта, ученица школы выходного дня Конгресса азербайджанцев Молдовы Амира Исмайлова прочла стихи из книги.

После официальной части встречи гости пообщались с автором и подписали свои книги.

Рецензент книги Адиля Назарова в рамках визита в Молдову посетила Аллею азербайджано-молдавской дружбы "Харыбюльбюль", приняла участие в открытом уроке в школе выходного дня в Кишиневе, действующего по инициативе Конгресса азербайджанцев Молдовы и при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой. Адиля Назарова также встретилась со старейшинами азербайджанцев Молдовы – Махаббатом Исмаиловым и Али Байрамовым.