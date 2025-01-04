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В Азербайджане увеличилось число леопардов (ВИДЕО)

Общество Материалы 4 января 2025 12:29 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличилось число леопардов (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На территории Нахчыванской Автономной Республики в Зангезурском национальном парке имени Гасана Алиева за прошедший год родилось не менее 6 детенышей леопарда.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на страницу WWF Azerbaijan, видео было снято с помощью фотоловушек, установленных в рамках проекта международной экологической кампании по восстановлению популяции леопардов, проводимого министерством экологии и природных ресурсов и IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды) при поддержке Всемирного фонда охраны природы (WWF).

Согласно информации, результаты исследования, проведенного в Нахчыване с помощью камер, показывают, что последние 12 лет были самыми продуктивными.

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