Дан старт новым проектам, связанным с западными азербайджанцами, проживающими за рубежом

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана дал старт новым проектам, связанным с западными азербайджанцами, проживающими за рубежом.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в первую очередь создана электронная база западных азербайджанцев, проживающих за рубежом, и работа в этой области систематически продолжается. В базе собирается подробная информация о том, в каких странах живут западные азербайджанцы, когда они переехали в эти страны и в каких сферах работают.

Госкомитет также дал старт подготовке специальных передач о жизни и быте западных азербайджанцев, проживающих за рубежом. Эти передачи выходят как специальные выпуски программы "Родина рядом", автором которой является Вясиля Вахидгызы, и транслируются на канале госкомитета Diaspor TV на YouTube и Общественном телевидении. На сегодня съемки передач проведены в США, Казахстане, Турции и нескольких других странах.

В этом году планируется подготовить серию интервью с западными азербайджанцами, проживающими за рубежом, и представить их на интернет-радио госкомитета Diaspor FM.

Напомним, что в 2025 году госкомитет также планирует организовать форум азербайджанской молодежи, проживающей в Восточной Анатолии, и этот форум является одним из крупных проектов, связанных с западными азербайджанцами.

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