Азербайджан представлен на международном фестивале в Маниле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Манильской международной школе в Республике Филиппины прошел фестиваль культуры.

Об этом во вторник сообщили Trend в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

На международном фестивале были представлены культура, традиции и национальные блюда более 30 стран. Азербайджанская диаспора на Филиппинах приняла участие в фестивале с командой из 23 человек.

Было отмечено, что из образцов национальной кухни гостям были представлены долма из виноградных и капустных листьев, лявянги, кюкю, карабахская кята, довга и другие блюда. Долма и довга были встречены с особым восторгом.

На стенде Азербайджана также были представлены азербайджанский ковер и сувениры с национальным орнаментом. Посетителям была предоставлена подробная информация о стране.

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