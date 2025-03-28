На первом этапе в село Сарыджалы Агдамского района планируется переселить 203 семьи (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - На первом этапе в село Сарыджалы Агдамского района планируется переселить 895 человек (203 семьи).

Как передает в пятницу Карабахское бюро Trend, об этом журналистам сообщили во время медиатура в селе Сарыджалы.

Было отмечено, что уже построено 203 частных дома.

Дома двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные. С учетом численности населения, которое будет размещено здесь в будущем, под первый этап строительства села выделен земельный участок площадью 54 гектара.

Напомним, что 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новых частных домах в селе Сарыджалы.

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