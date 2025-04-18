БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике.

Как сообщает в пятницу Trend, в турнире за медали борются гимнастки из 38 стран.

Спортсменки продемонстрируют свое мастерство в упражнениях по отдельным предметам и многоборье.

Азербайджан представляют выступающие в индивидуальной программе Камилла Сеидзаде, Зохра Джафарова.

По традиции гимнастке, набравшей наибольшее количество баллов, будет вручен кубок AGF Trophy.

Отметим, что соревнования завершатся 20 апреля.

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