Завершилась реконструкция автодороги в село Джоджуг Марджанлы (ФОТО/ВИДЕО)

12 января 2018 16:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершена реконструкция участка автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан протяженностью 64 километра, проведенная Государственным агентством автодорог Азербайджана, говорится в сообщении агентства в пятницу.

Реализация проекта осуществлялась в строгом соответствии с технологической последовательностью под непосредственным руководством госагентства.

Отметим, что участок автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндижван протяженностью 112 километров в 2015 году был восстановлен и введен в эксплуатацию в соответствии со второй технической категорией. Автомобильная дорога, ведущая в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, начинается примерно со 177-го километра автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан. Благодаря реконструкции участка магистральной дороги в 64 километра стало легче перевозить пассажиров и доставлять грузы из Баку в населенные пункты, расположенные по пути в Бейлаганскиий и Физулинский районы, а также в село Джоджуг Марджанлы Джабарильского района.

(Текст: Мугаддас Мустафаев.. Редактор: Ирина Парфёнова)

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