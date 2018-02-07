Утверждена структура аппарата Агентства продбезопасности Азербайджана

7 февраля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утверждена структура аппарата Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, говорится в среду в сообщении агентства.

Структура отделений в регионах, а также в Баку, устав Института продовольственной безопасности находятся на стадии утверждения. Согласно соответствующему указу и распоряжению Президента Азербайджана в настоящее время ведутся работы по формированию структуры и материально-технической базы региональных отделений агентства, работы по приему-передаче лабораторий.

В соответствие с направлением деятельности агентства будут действовать отдел инспекции и госконтроля, отдел по управлению рисками, отдел сертификации и регистрации, отдел человеческих ресурсов, отдел коммуникации и высоких технологий, финансово-хозяйственный отдел, юридический отдел.

Главная задача, поставленная перед Агентством продбезопасности, - обеспечить получение гражданами Азербайджана безопасных продовольственных продуктов. Данный процесс будет осуществляться с участием малых и средних предпринимателей без нанесения им ущерба. Агентство планирует осуществить этот процесс поэтапно, провести широкую просветительскую работу для повышения ответственности граждан в этой сфере.

Как указано в Положении Агентства продовольственной безопасности, оно выдает сертификат безопасности пищевых продуктов, а также будет проводить регистрацию и вносить в реестр субъекты предпринимательства, действующие на всех этапах пищевой цепочки. В настоящее время с целью обеспечения деятельности агентства готовятся определенные изменения в законодательство.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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