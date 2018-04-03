Нефтяная корзина ОПЕК 2 апреля подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК второго апреля составила 66,48 доллара за баррель, что на 0,61 доллара больше показателя прошлого четверга, сообщили Trend во вторник в картеле.

Торги в пятницу не проводились в связи с празднованием Пасхи.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть во вторник растут в рамках коррекции после удешевления более чем на 3 процента днем ранее - трейдеры надеются на снижение запасов и добычи в США после данных о росте добычи в РФ.

По состоянию на 12:41 вторника, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,75 процента - до 68,15 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,68 процента - до 63,44 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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