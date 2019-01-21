Казахстан готов сотрудничать с Зимбабве в горнодобывающей промышленности

21 января 2019 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан готов сотрудничать с Зимбабве в горнодобывающей промышленности, а также в поставках сельхозпродукции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Об этом сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на брифинге по итогам официального визита в Казахстан президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва.

"Мы с 1992 года, после установления дипломатических отношений впервые встречаемся на уровне глав государств. Эта встреча имеет особую историческую значимость для развития отношений между Казахстаном и Зимбабве и для укрепления сотрудничества между регионами Центральной Азии и Южной Африки", - сказал Назарбаев.

Он отметил, что стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между странами и обменялись мнениями. Президент Казахстана отметил, что торговое сотрудничество между странами находится на низком уровне.

"Есть возможность налаживать взаимодействие в отдельных направлениях. Наши страны похожи. Зимбабве очень богат своими недрами, различными ископаемыми. Также наши страны схожи в сельском хозяйстве. Поэтому Казахстан готов рассмотреть сотрудничество в горнодобывающей промышленности, а также рассмотреть вопросы по поставке продовольствия, пшеницы, мяса и других продуктов сельского хозяйства", - сказал Назарбаев.

Отметим, что сегодня Казахстан из Зимбабве импортирует лишь табак. Казахстанские предприятия участвуют и в совместных проектах по добыче полезных ископаемых на территории Зимбабве.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Зимбабве были установлены в 1992 году. Товарооборот между странами за январь-октябрь 2018 года составил 637 тысяч долларов, что на 24,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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