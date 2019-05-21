В Баку пройдет заседание комитета Совета руководителей таможенных служб стран СНГ

21 мая 2019 22:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку пройдет 19-е заседание Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, в мероприятии примут участие главы правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также, в качестве наблюдателей, их коллеги из Эстонии и Латвии, представители Антитеррористического центра государств-участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, а также координационной службы Совет командующих пограничными войсками стран СНГ.

На повестке дня стоит обсуждение вопросов по правоохранительной деятельности стран региона, доклады рабочих групп, а также обмен мнениями о развитии сотрудничества.

Заседания рабочих групп стартовали во вторник. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных средств и их прекурсоров, правонарушениями в интернете и другие вопросы.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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