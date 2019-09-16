В Баку подписан протокол заседания межправкомиссии по экономсотрудничеству между Азербайджаном и Турцией

16 сентября 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку подписан протокол восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией, сообщает в понедельник Trend.

Протокол подписали премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов и вице-президент Турции Фуат Октай.

В протоколе выражена уверенность в том, что восьмое заседание Комиссии окажет положительно влияние на развитие турецко-азербайджанских связей в различных сферах.

Еще одним итогом обсуждений по сотрудничеству в различных сферах между Азербайджаном и Турцией, стало принятие План деятельности, как дополнение к Протоколу заседания.

Отметим, что сегодня в Баку проходит восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Заседанием руководят сопредседатели Комиссии, со стороны Азербайджана - премьер-министр Новруз Мамедов и со стороны Турции - вице-президент Турции Фуат Октай.

Напомним, что Совместная межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией была создана в соответствии с Соглашением торгового и экономического сотрудничества между правительствами Азербайджана и Турции, подписанным второго ноября 1992 года в Анкаре.

До сих пор проведено семь заседаний Комиссии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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