При участии Агентства по развитию МСБ Азербайджана состоялась встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках платформы диалога "государство-предприниматель" в пос. Зиря Хазарского района состоялась встреча с владельцами тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием овощей и фруктов, сообщает во вторник Trend.

Во встрече участвовали представители министерства сельского хозяйства, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), ПО "Азеригаз", Исполнительной власти Хазарского района, Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей, а также представители около 70 тепличных хозяйств.

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