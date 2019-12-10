Сотрудники АПБ провели мониторинги на посевных площадях в Барде (ФОТО)

10 декабря 2019 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги на посевных площадях республики

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АПБ, с целью обнаружения активных и зимующих в почве вредных организмов, очередные такие мониторинги были проведены в селах Корпусындыран и Газахлар Бардинского района,

Владельцы участков были широко проинформированы о вредоносных организмах, которые живут в почве, препятствуют развитию растений, снижают урожайность и негативно влияют на их товарный вид и качество. В то же время фермерам рассказали о надлежащих мерах борьбы с вредителями.

Пробы почвы, выборочно взятые сотрудниками агентства в некоторых хозяйствах для дальнейшего анализа на предмет обнаружения сельскохозяйственных вредителей были направлены в лаборатории Агентства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Сотрудники АПБ провели мониторинги на посевных площадях в Барде (ФОТО)
  • Сотрудники АПБ провели мониторинги на посевных площадях в Барде (ФОТО)
  • Сотрудники АПБ провели мониторинги на посевных площадях в Барде (ФОТО)
  • Сотрудники АПБ провели мониторинги на посевных площадях в Барде (ФОТО)
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