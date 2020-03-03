В Государственном нефтяном фонде Азербайджана новое назначение

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева № 1871 от 2 марта 2020 года Ровшан Назим оглу Джавадов назначен на должность заместителя исполнительного директора Государственного нефтяного фонда, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госнефтефонд.

С 2014 года по настоящее время Джавадов работал директором Инвестиционного департамента Госнефтефонда. Еще раньше он работал на различных должностях в Инвестиционном департаменте Фонда, с 2009 по 2014 гг. был заместителем директора Инвестиционного департамента.

Он окончил факультет международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета, а также получил степень магистра по финансам в американском университете.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)