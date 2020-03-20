Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации незаконной занятости" (Версия 2)

Экономика 20 марта 2020 05:05 (UTC+04:00)
Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации незаконной занятости" (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 21:52)

БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров утвердил "Порядок проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации незаконной занятости".

Как передает Trend, это порядок определяет систему проведения и координации контрольных мероприятий в сфере легализации незаконной занятости.

Координация деятельности органов, осуществляющих контроль в сфере легализации незаконной занятости, претворяется Министерством труда и социальной защиты населения. Органами, осуществляющими контроль в сфере легализации незаконной занятости, являются:

- Министерство труда и социальной защиты населения;

- Министерство Экономики;

- Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Задачами органов, осуществляющих контрольные мероприятия в сфере легализации незаконной занятости, являются:

- осуществление превентивных и контрольных мероприятий по областям контроля в порядке, установленном законодательством;

- проводить анализ областей с высоким уровнем неформальной занятости, определять группы риска, составлять ежегодный план превентивных и контрольных мер по выявлению и предотвращению незаконной занятости по группам риска;

- проведение мониторинга в соответствии с направлениями деятельности через единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости";

- принятие мер по привлечению к ответственности в порядке, установленном законом, в связи с фактами незаконной занятости, выявленными в результате контрольных мер;

- введение информации, предусмотренной настоящим Порядком (Годовой план мероприятий по группам риска, превентивным и контрольным мерам, составленный с целью координации деятельности, связанной с выявлением и предотвращением незаконной занятости, сведения о реализованных превентивных и контрольных мерах и их результатах (принятые превентивные меры, выявленные нарушения, ответственность за их устранение и другие меры и пр.) в единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости".

Права органов, осуществляющих контрольные мероприятия в сфере легализации незаконной занятости, связанные с исполнением их обязанностей:

- иметь доступ к единому электронному информационному резерву "контроль незаконной занятости";

- определять превентивные и контрольные меры совместно с соответствующими учреждениями;

- осуществлять иные права в соответствии с законом" О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей".

Задачами органа, осуществляющего координацию, являются:

- Обеспечить функционирование единого электронного информационного ресурса "контроль незаконной занятости";

- подготовка ежегодного отчета о проделанной работе в рамках контрольных мер в сфере легализации незаконной занятости;

- провести анализ мероприятий по предотвращению неформальной занятости и осуществлять координацию совместных контрольных мероприятий через единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости";

- создание рабочих групп для осуществления мер по предотвращению незаконной занятостии.

С целью выявления и предотвращения незаконной занятости Министерство труда и социальной защиты населения в централизованной электронной информационной системе создает единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости" . В целях координации деятельности, связанной с выявлением и предупреждением незаконной занятости, информация о годовом плане мероприятий по группам риска, превентивным и контрольным мерам, сведения о реализованных превентивных и контрольных мерах и их результатах (принятые превентивные меры, выявленные нарушения, ответственность за их устранение и другие меры и пр.) вводятся в единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости".

Наличие незаконной занятости определяется в следующих случаях:

- привлечение работодателем физических лиц к выполнению любой работы (услуг) без вступления в силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном трудовым кодексом;

- осуществление определенной деятельности без заключения гражданско-правового договора в соответствии с Гражданским кодексом;

- осуществление предпринимательской деятельности без оформления (без постановки на учет в налоговых органах) в соответствии с Налоговым кодексом;

- осуществление использования земель сельскохозяйственного назначения без оформления;

- организация семейного сельского хозяйства без постановки на учет в органе местного самоуправления в соответствии с законом" о семейном сельском хозяйстве".

Органы, осуществляющие контроль в сфере легализации незаконной занятости посредством единого электронного информационного ресурса "контроль незаконной занятости", проводят анализ в соответствии с законом "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей", определяют группы риска, применяют систему оценки рисков, проводят превентивные и контрольные мероприятия. По группам риска составляется ежегодный план превентивных и контрольных мер по выявлению и предотвращению незаконной занятости. Годовой план утверждается руководителем (или лицом, уполномоченным руководителем) органа, осуществляющего контроль в области легализации незаконной занятости, не позднее 20 января каждого года. В целях выявления и предотвращения незаконной занятости органы, осуществляющие контроль в области легализации незаконной занятости, определяют совместные группы риска, проводят превентивные и контрольные мероприятия. Органы, осуществляющие контроль в области легализации незаконной занятости, претворяют соответствующие действия с использованием специальных технических средств, имеющих функции фото или видеорегистратора, позволяющих определить незаконную занятость. Вопросы, связанные с применением специальных технических средств, регулируются в соответствии с законом "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей."

Указанные органы осуществляют мониторинг в соответствии с направлениями деятельности посредством единого электронного информационного ресурса "контроль незаконной занятости". Мониторинг проводится посредством проведения сравнительных (перекрестных) проверок в информационных системах, интегрированных в единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости". В результате мониторинга, когда данные о занятости лица отсутствуют в реестре занятых лиц или информация, противоречит существующим, лицу, допустившему незаконную занятость, направляется уведомление через единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости". Лицо, получившее уведомление через единый электронный информационный ресурс "контроль незаконной занятости", должно устранить факт нарушения или несоответствия в течение срока, указанного в уведомлении, и проинформировать о принятых мерах. В случае, если нарушения или несоответствия, выявленные в результате мониторинга, не связаны с незаконной занятостью, лицо должно доказать это, предоставив подтверждающие документы. В случае, если лицо не было проинформировано или на основании предоставленной информации невозможно установить факт устранения нарушений или несоответствий, орган, осуществляющий контроль в области легализации незаконной занятости, организует контрольные мероприятия в соответствии с настоящим положением в отношении поступающей информации. В случае выявления факта незаконной занятости в результате контрольных мер орган, осуществляющий контроль в области легализации незаконной занятости, принимает меры привлечения к ответственности, предусмотренные законом.

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