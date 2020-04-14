Обильные осадки в апреле полезны для сельского хозяйства Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Несмотря на то, что в последние несколько месяцев погода в Азербайджане была в основном не такой дождливой, в апреле наблюдаются обильные весенние осадки, сообщил Trend заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Васиф Алиев.

Он отметил, что в первой декаде апреля на территории республики преобладала дождливая погода.

По словам Алиева, из-за интенсивного выпадения осадков в некоторых регионах, особенно в предгорных районах Центрального Арана и Большого Кавказа, оcадки составили 50-70 процентов месячной нормы, что является хорошим показателем по сравнению с предыдущими годами.

"Согласно ежемесячному прогнозу, в апреле в некоторых предгорных и Аранском районах осадков будет несколько больше нормы. Это также полезно для сельскохозяйственной отрасли, так как растения попадают в вегетационный период. Таким образом, большое значение имеют осадки, которые выпадают при выращивании зерновых, овощных и других культур",- сказал он.

Алиев также отметил, что в результате снижения количества выбрасываемых в атмосферный воздух газов наблюдалось и значительное снижение числа химических загрязняющих веществ в составе осадков.