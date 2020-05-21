«Дочка» АЖД начала транспортировать алюминий из Казахстана в Грузию

БАКУ/Trend/ - Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Express совместно с партнерами из Грузии и Казахстана стала транзитом транспортировать алюминий из Павлодара (Казахстан) до порта Поти (Грузия), сообщает в четверг Trend со ссылкой на структуру.

Груз принадлежит Казахстанскому электролизному заводу.

Алюминий, погруженный под контролем компании-оператора ADY Express в крытые вагоны на станции Павлодар-Южный, отправлен в порт Курык, оттуда в порт Алят, а затем в порт Поти.

Преодолев 4 186 км, товарные вагоны достигли пункта назначения. Транзит вагонов (время пребывания в пути) занимает 10-14 дней в зависимости от погодных условий.

До настоящего времени из Казахстана в Поти уже доставлено 21 488 тонн алюминия (326 вагонов), и в ближайшее время планируется отправить еще 13 585 тонн этого груза (209 вагонов).

Таким образом, богатая инфраструктура, созданная в транспортной сфере в Азербайджане, и благодаря этому расширившиеся логистические возможности способствует тому, что владельцы крупных грузов могут поставлять товары транзитом через Азербайджан. Транспортно-логистические возможности, высокий потенциал страны, выгодность перевозки грузов из Азербайджана способствуют увеличению объема грузоперевозок.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)