В Азербайджане упрощается процедура создания сельхоз производственных кооперативов

БАКУ /Trend/ - В целях упрощения процедуры создания производственных кооперативов в области сельского хозяйства в Азербайджане разработан образцовый устав.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве сельского хозяйства, организация развития аграрного сектора, эффективное использование земли, создание сельскохозяйственных кооперативов как формы совместного ведения фермерского хозяйства для увеличения доходов фермеров имеют большое значение. Оказывая значительную поддержку мелким сельскохозяйственным производителям, кооперативы расширяют их доступ к различным услугам, ресурсам, технологиям, кредитам и центрам снабжения.

В "Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом Президента Азербайджана № 1138 от шестого декабря 2016 года, определены меры по формированию фермерских партнерств и развитию сотрудничества в сельском хозяйстве.

В соответствии со Стратегической дорожной картой и "Государственной программой развития сельскохозяйственного сотрудничества в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы" на основе добровольного объединения граждан в качестве пилотного проекта при поддержке минсельхоза в Сабирабадском районе создан кооператив "Бирлик", состоящий из 850 га долевых земель 133 семей, "Ахысхалар", состоящий из 730 га долевых земель 231 семьи, а в Гахском районе - кооператив "Атабаба Фындыг", состоящий из 350 га долевых земель 96 семей.

В 2019 году в селе Физули Самухского района создан овощно-семеноводческий кооператив "Берекет", в селе Сарыджалар Саатлинского района - производственный кооператив "Боллуг" и в селе Иснов Гышлаг Губинского района - производственно-потребительский кооператив "Гызыл алма". В начале 2020 года в Агсуинском районе создан производственный кооператив "Сунбул", в селах Казымабад и Гаразенджир, в поселке Гектепе Джалилабадского района и городе Джалилабад создан производственный кооператив "Джалилабад".

Создание кооперативов считается самым оптимальным путем для перехода в области сельского хозяйства от мелкого производства к производству конкурентоспособной продукции, повышения производительности за счет применения инновационных технологий и обеспечения доступа к зарубежным рынкам. Министерство продолжает принимать меры в этом направлении. В Джалилабадском районе предусматривается создание кооператива по выращиванию клубники, в Ленкоранском районе - риса и чая, Хачмазском районе - вишни, Бардинском и Агджабединском районах - хлопка, Гекчайском районе - хурмы, Загатальском районе - чая, Астаринском районе - цитрусовых, в Гаджигабульском и Агдашском районе - кооперативов по производству зерновых.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)