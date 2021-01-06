«Фонд возрождения Карабаха» ускорит привлечение инвестиций - аналитик

БАКУ /Trend/ - Юридическое лицо публичного права «Фонд возрождения Карабаха», созданное соответствующим указом Президента Ильхама Алиева - это единый институт для всех граждан, желающих на добровольной основе и по принципу равноправия участвовать в процессе восстановления освобожденных земель.

Об этом в среду сказала Trend главный аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Гюнай Гулиева.

В международной практике фонды постконфликтного восстановления охватывают многие вопросы, такие как анализ нанесенного ущерба, разминирование территорий, восстановление инфраструктуры, услуг здравоохранения и образования, возвращение в свои дома вынужденных переселенцев, экономическое восстановление и т.д. Новосозданный Фонд, охватывая все эти вопросы, обладает широкой функциональностью.

В указе говорится, что основной целью Фонда является обеспечение современной и достойной жизни для устойчивого размещения на освобожденных от оккупации территориях, проведения созидательно-восстановительных работ во всех сферах и работ по благоустройству, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния. Восстановление в постконфликтный период - длительный процесс, требующий крупных финансовых средств и мобилизации ресурсов, поэтому объединение экономических сил обусловит быстрое, прозрачное и эффективное осуществление этого процесса. В данный период большой вклад в возрождение Карабаха может внести сотрудничество государства и частного сектора (public-private-partnership).

Один из важных вопросов в Положении Фонда связан с источниками финансирования. Согласно указу, его средства формируются за счет пожертвований физических и юридических лиц, грантов и других источников, не запрещенных законом. Предусмотренные в государственном бюджете 2021 года 2,2 млрд манатов будут израсходованы на обеспечение большого возвращения на освобожденные от оккупации территории, и привлечение к этому процессу внебюджетных средств ускорит возвращение в Карабах. Программа возрождения Карабаха требует привлечения в этот процесс средств международных финансовых структур, местных и иностранных инвесторов, коммерческих банков.

Гулиева отметила, что согласно мировой практике, основным источником возрождения бывших зон конфликта является мобилизация внутренних движущих сил. Фонд будет выполнять координацию средств, которые местные предприниматели и инвесторы захотят вложить в вышеуказанный процесс. Кроме того, у большинства международных финансовых структур есть программы, связанные с периодом постконфликтного восстановления. Каждый из пакетов поддержки этих финансовых структур охватывает отдельные сферы. Учитывая, что процесс возрождения Карабаха тоже будет многосторонним, то можно рассмотреть финансовую поддержку различных структур.