«Фонд возрождения Карабаха» ускорит привлечение инвестиций - аналитик

Экономика 6 января 2021 10:51 (UTC+04:00)
«Фонд возрождения Карабаха» ускорит привлечение инвестиций - аналитик

БАКУ /Trend/ - Юридическое лицо публичного права «Фонд возрождения Карабаха», созданное соответствующим указом Президента Ильхама Алиева - это единый институт для всех граждан, желающих на добровольной основе и по принципу равноправия участвовать в процессе восстановления освобожденных земель.

Об этом в среду сказала Trend главный аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Гюнай Гулиева.

В международной практике фонды постконфликтного восстановления охватывают многие вопросы, такие как анализ нанесенного ущерба, разминирование территорий, восстановление инфраструктуры, услуг здравоохранения и образования, возвращение в свои дома вынужденных переселенцев, экономическое восстановление и т.д. Новосозданный Фонд, охватывая все эти вопросы, обладает широкой функциональностью.

В указе говорится, что основной целью Фонда является обеспечение современной и достойной жизни для устойчивого размещения на освобожденных от оккупации территориях, проведения созидательно-восстановительных работ во всех сферах и работ по благоустройству, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния. Восстановление в постконфликтный период - длительный процесс, требующий крупных финансовых средств и мобилизации ресурсов, поэтому объединение экономических сил обусловит быстрое, прозрачное и эффективное осуществление этого процесса. В данный период большой вклад в возрождение Карабаха может внести сотрудничество государства и частного сектора (public-private-partnership).

Один из важных вопросов в Положении Фонда связан с источниками финансирования. Согласно указу, его средства формируются за счет пожертвований физических и юридических лиц, грантов и других источников, не запрещенных законом. Предусмотренные в государственном бюджете 2021 года 2,2 млрд манатов будут израсходованы на обеспечение большого возвращения на освобожденные от оккупации территории, и привлечение к этому процессу внебюджетных средств ускорит возвращение в Карабах. Программа возрождения Карабаха требует привлечения в этот процесс средств международных финансовых структур, местных и иностранных инвесторов, коммерческих банков.

Гулиева отметила, что согласно мировой практике, основным источником возрождения бывших зон конфликта является мобилизация внутренних движущих сил. Фонд будет выполнять координацию средств, которые местные предприниматели и инвесторы захотят вложить в вышеуказанный процесс. Кроме того, у большинства международных финансовых структур есть программы, связанные с периодом постконфликтного восстановления. Каждый из пакетов поддержки этих финансовых структур охватывает отдельные сферы. Учитывая, что процесс возрождения Карабаха тоже будет многосторонним, то можно рассмотреть финансовую поддержку различных структур.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджанская продукция на международной ярмарке в Дубае (ФОТО)
Азербайджанская продукция на международной ярмарке в Дубае (ФОТО)
Скачивайте IBA Mobile и возвращайте проценты по НДС!
Скачивайте IBA Mobile и возвращайте проценты по НДС!
Предприниматели Азербайджана используют новые инструменты цифрового маркетинга
Предприниматели Азербайджана используют новые инструменты цифрового маркетинга
Loading Bars
Лента новостей
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0 Европа 11:34
Азербайджанская продукция на международной ярмарке в Дубае (ФОТО) Экономика 11:32
Члены Албано-удинской христианской общины посетят монастырь Худавенг Политика 11:28
Видеокадры из села Махмудлу Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:17
Дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» увеличила перевалку грузов на терминале Астара (ФОТО) Экономика 11:13
Главный инфекционист Азербайджана о ситуации с "британским" штаммом коронавируса Общество 11:01
В Грузии произошло землетрясение Грузия 10:57
Скачивайте IBA Mobile и возвращайте проценты по НДС! Экономика 10:51
«Фонд возрождения Карабаха» ускорит привлечение инвестиций - аналитик Экономика 10:51
Предприниматели Азербайджана используют новые инструменты цифрового маркетинга Бизнес 10:39
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 10:32
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 10:29
Туркменистан и Южная Корея обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде сфер Бизнес 10:16
Массовую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в нескольких штатах Индии Другие страны 10:10
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2021-22 гг. Финансы 10:10
В Японии из-за метели отменили почти 200 авиарейсов Другие страны 10:05
O’ztashqineftgaz приватизируют посредством переговорного аукциона Узбекистан 10:03
ВВП Узбекистана в 2020 г. вырос на 0,6% - Всемирный банк Узбекистан 10:01
Международный конкурс "Живая классика" пройдет в Азербайджане онлайн Культура 09:48
Манат подешевел к евро и стабилен к рублю Финансы 09:32
Новый штамм коронавируса распространяется быстрее - Минздрав Грузии Грузия 08:54
742 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 08:50
Цена биткоин превысила $35 тысяч, установив новый рекорд Финансы 08:48
Пандемия ускорила цифровую трансформацию экономики Азербайджана Экономика 08:44
На Аляске суд отказал в запрете на аренду участков заповедника для добычи нефти и газа Энергетика 08:25
Пентагон распространил почти 20 млн вакцин от коронавируса в США за последний 21 день США 07:58
46 иранских вузов вошли в рейтинг ISC Общество 07:58
Грузия будет почетным гостем «Международного этнологического фестиваля» в Белграде Грузия 07:53
Минфин Кыргызстана намерен создать общегосударственный депозитный счет Финансы 07:50
В США рассматривают вопрос включения "Антифа" в список террористических организаций США 07:32
Qколо 50 оппозиционеров в Гонконге задержали за "подрывную деятельность" Другие страны 07:13
США должны приступить к производству МБР наземного базирования нового поколения США 06:55
Олимпиада в Токио станет гордостью народа Японии - Глава МОК Спорт 06:37
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 21 млн США 06:19
Власти Израиля вводят двухнедельный карантин Израиль 06:01
Байден выдвинет Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США 05:43
Эксперты установили худшие последствия COVID-19 Европа 05:21
В индустриальной зоне Алматы в Казахстане запущены в 2020 году три проекта Бизнес 05:00
Трамп запретил совершать транзакции с теми, кто контролирует и разрабатывает Alipay ИКТ 04:49
В Пхеньяне открылся восьмой съезд Трудовой партии Кореи Другие страны 04:33
Трамп выступит 6 января на митинге в центре Вашингтона за пересмотр итогов выборов США 04:15
В Висконсине не предъявят обвинения полицейскому в связи с ранением темнокожего США 03:57
В 41 стране и территории обнаружили "британский" штамм коронавируса В мире 03:38
Суд Лондона рассмотрит вопрос об освобождении Ассанжа под залог Европа 03:17
Уже в пяти американских штатах выявили случаи заражения "британским" штаммом коронавируса США 03:01
На Украине изъяли рекордную партию героина Европа 02:40
США изъяли $7 млн с иранских счетов в ОАЭ Финансы 02:21
"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в полуфинале Кубка английской лиги по футболу Спорт 02:03
Церемонию вручения Grammy перенесли Культура 01:47
Суд в Джорджии вновь отклонил иск Трампа с требованием пересмотра результатов выборов США 01:29
В Германии продлили карантин до 31 января Европа 01:14
IIHF общается с другими федерациями на предмет проведения ЧМ - президент IIHF Спорт 00:56
В Нью-Йорке создадут круглосуточные центры вакцинации от коронавируса США 00:38
Мексика сохранит свою квоту на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ Энергетика 00:22
Более 541 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:07
Всемирный банк назвал условие роста мировой экономики в 2021 году Экономика 5 января 23:41
Цена нефти Brent выросла на 5,2% на фоне решений стран ОПЕК+ Энергетика 5 января 23:18
Объявление 2021 года "Годом Низами Гянджеви" - благородная миссия - Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри Политика 5 января 23:13
Инвесторы в стране не должны чувствовать себя в опасности - Рухани Экономика 5 января 23:01
Мы ведем активные переговоры, чтобы как можно раньше получить вакцину - правительство Грузии Грузия 5 января 22:48
ОПЕК+ разрешила Казахстану увеличить добычу нефти в феврале и марте Энергетика 5 января 22:46
В Великобритании выявили максимальные 60,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 5 января 22:26
Обязательства Азербайджана по добыче нефти в феврале-марте не изменятся Энергетика 5 января 22:25
Признание поражения от Никола Пашиняна: Истоки 44-дневной войны Политика 5 января 22:08
В Азербайджане утвержден Порядок разработки, утверждения и реализации индивидуальной программы реабилитации Общество 5 января 21:53
Свыше 8 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 5 января 21:50
Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия восстанавливают дипотношения с Катаром Арабские страны 5 января 21:32
ОПЕК+ договорился о параметрах сокращения добычи на февраль и март Энергетика 5 января 21:13
Сержант ВВ МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за освобождение Физули (ФОТО) Общество 5 января 20:51
Счетная палата Азербайджана заявила о целесообразности стратегии соотношения прямого госдолга к ВВП Финансы 5 января 20:01
Незаконный визит Ары Айвазяна в Карабах противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября - МИД Азербайджана Политика 5 января 19:54
В Азербайджане запущен проект развития ИКТ-навыков для населения всех регионов страны ИКТ 5 января 19:34
Состояние инфицированного COVID-19 главного редактора АМИ Trend стабилизировалось Общество 5 января 19:27
На заставе "Бартаз" пограничного отряда "Горадиз" поднят Государственный флаг Азербайджана (ФОТО) Политика 5 января 19:16
Освобожденное от оккупации село Гияслы Агдамского района (ФОТО) Политика 5 января 18:49
Высказывания о социальной помощи в размере 110 манатов в соцсетях являются абсурдом - минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Общество 5 января 18:46
Наблюдательный совет "Фонда возрождения Карабаха" обсудил восстановление освобожденных территорий Экономика 5 января 18:39
Армянские медсестры смеялись над нашими муками - возвращенный из плена прапорщик Общество 5 января 18:31
В Азербайджане растет экспорт рыбы и морепродуктов Бизнес 5 января 18:22
Село Аллыкенд Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 января 18:20
Азербайджан увеличил в январе-сентябре прямые инвестиции в Кыргызстан в 1,8 раза Бизнес 5 января 18:17
Потрясающе! Австрийская певица исполняет на азербайджанском "Laçın" (ВИДЕО) Культура 5 января 18:16
В селе Гияслы Агдамского района обезврежены неразорвавшиеся мины и боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО) Общество 5 января 18:07
В ближайшее время в Азербайджане будут получать топливо, соответствующее стандартам Евро-5 Энергетика 5 января 18:04
Познаем наше христианское наследие - Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц в Баку (ВИДЕО) Культура 5 января 17:54
Армяне оказывали на нас психологическое давление, говорили, будто взяли Гянджу - освобожденный из плена солдат Политика 5 января 17:46
Microsoft запланировала радикальное визуальное обновление Windows 10 США 5 января 17:43
Добыча газа на азербайджанском месторождении «Бахар» увеличится на 5% Энергетика 5 января 17:42
Эксперт о влиянии изменения цен на топливо на авторынок в Азербайджане Общество 5 января 17:42
Правительство Греции утвердило оборонную сделку с Израилем на $1,7 млрд Европа 5 января 17:41
Бакинская фондовая биржа провела первое в 2021 году размещение облигаций минфина Финансы 5 января 17:38
Баку лидирует среди городов Азербайджана по числу зараженных COVID-19 Общество 5 января 17:35
Объявление в Азербайджане Года Низами внесет большой вклад в развитие общемировой культуры - директор Института рукописей НАНА Теймур Керимли Интервью 5 января 17:33
Механизмы поддержки предотвратят последствия роста цен на топливо в Азербайджане - депутат Политика 5 января 17:25
Повышение цен на АИ-92 и дизтопливо в Азербайджане связано с адаптацией к международным стандартам - депутат Финансы 5 января 17:22
Президент Ильхам Алиев: По нашему приглашению в январе в Азербайджан приедет миссия ИСЕСКО Политика 5 января 17:20
Президент Ильхам Алиев: Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена Политика 5 января 17:18
Президент Ильхам Алиев: ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны Политика 5 января 17:17
Президент Ильхам Алиев: В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль «Хары бюльбюль» Политика 5 января 17:12
Британский бизнес получит финансовую поддержку на фоне третьего локдауна Европа 5 января 17:11
Все новости