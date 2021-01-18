Воду карабахских рек можно считать самой качественной в Азербайджане – доктор наук

БАКУ /Trend/ - Можно сказать, что вода из карабахских рек, питающихся грунтовыми водами, самая качественная в Азербайджане.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал главный научный работник Института географии имени академика Гасана Алиева НАНА, доктор географических наук Магомед Абдуев.

По его словам, водные ресурсы Азербайджана в среднем оцениваются в 30 кубических километров: две трети из них приходятся на долю транзитного потока, остальные 10 куб. км формируются в рамках государственных границ. Водные ресурсы освобожденных территорий страны, состоящие из рек, озер и грунтовых вод, оцениваются примерно в 780 миллионов кубических метров. Это около 20 процентов наших местных водных ресурсов.

"Из-за того, что в результате армянской оккупации Азербайджан был лишен таких источников водных ресурсов, как Тертерчай, Хакаричай, приток Тертерчая – Левчай, Туткунчай, Хачынчай и др., возникали трудности с поливом полей, особенно в вегетационный период растений. Армяне, совершая экологический террор, перекрывали доступ этих рек в предгорья.

По причине широкого распространения растрескавшихся вулканических пород, Карабах богат грунтовыми водами, которые поднимаются на поверхность в предгорьях и питают реки в виде источников. Благодаря гидрохимическим свойствам – гидрокарбонату кальция, "жесткость" этих вод относительно невысока, и вода из этих рек самого высокого качества в Азербайджане. Эти реки также обладают богатым гидроэнергетическим потенциалом, особенно в верховьях, где большой уклон, водность и высокий расход. Включение их, а также Сарсангского, Суговушанского, Агдамкендского, Хачынчайского и другие водохранилищ, в ирригационные системы в других районах Азербайджана ускорит процесс восстановления окружающей среды", – подчеркнул Магомед Абдуев.

Ученый добавил, что поскольку в период оккупации эти реки были перекрыты армянами, в предгорьях Карабаха использовалась вода из многочисленных артезианских скважин. Сейчас целесообразнее продолжать использовать эту воду как питьевую, так как она очень чистая. Речная вода более пригодна для орошения полей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)