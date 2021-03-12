Победа в Отечественной войне создала новые возможности для развития Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Победа в 44-дневной Отечественной войне создала новые возможности для развития Азербайджана. Об этом сказал в пятницу Trend председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев.

По его мнению, историческая победа над врагом не ограничивается только освобождением земель от оккупации.

"Наша победа создает новые возможности для дальнейшего развития и укрепления экономики Азербайджана, его признания на международной арене в качестве приверженца мира и стабильности. Это также повышает заинтересованность зарубежных инвесторов, которые намерены вложить средства в восстановление освобожденных территорий.

Президент Ильхам Алиев пригласил страны-участницы Организации экономического сотрудничества и развития использовать возможности Зангезурского коридора. Глава государства сказал: "Нагорно-карабахский конфликт остался в истории. Сегодня мы думаем о будущем. Для обеспечения мира и стабильности в регионе мы приступили к обсуждению транспортных проектов, соединяющих многие страны". Тем самым Президент Ильхам Алиев показал, что победа создала для Азербайджана новые реалии, широкие возможности", - сказал Рзаев.

Депутат отметил, что освобожденные территории имеют большой потенциал в контексте развития экономики. Безусловно, эти возможности под руководством главы государства будут использованы в полной мере.

"Продолжение строительства дороги Физули-Шуша, возведение нового аэропорта, разминирование территорий, переговоры со многими странами об инвестициях дают основания говорить о том, что все поставленные задачи будут успешно выполнены", - добавил Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)