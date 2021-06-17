В Азербайджане собрано свыше 970 тыс. тонн зерна (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане с 315,799 тысячи гектаров посевных земель было собрано 971,747 тысячи тонн зерна.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве сельского хозяйства, средняя урожайность зерна составляет 30,8 центнера.

По данным ведомства, до сегодняшнего дня на площади 249,943 тысячи гектаров проведен сев ячменя, а на площади 65,856 тысячи гектаров – пшеницы. Кроме того, ячменя и пшеницы было собрано 768,681 тысячи тонн и 203,066 тысячи тонн соответственно.

«В Агдамском, Балакенском, Имишлинском, Саатлинском, Сальянском, Сабирабадском, Самухском и Тертерском районах средняя урожайность ячменя превышает 39 центнеров», – говорится в сообщении министерства.

В процессе уборки зерна задействовано 1,642 тысячи единиц комбайнов.

«Из них 918 комбайнов находятся в собственности физических и юридических лиц, 508 комбайнов – районных отделений ОАО "Агросервис". Кроме того, 216 комбайнов ОАО дислоцированы в районах, где идет активная уборка зерна. До сих пор комбайнами ОАО обмолочено 117,214 тысячи гектаров, а частными комбайнами – 198,585 тысячи гектаров. Сбор урожая продолжается», – подчеркнули в ведомстве.

(Автор: Самир Али. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)