Азербайджан существенно увеличит экспорт фруктов

БАКУ /Trend/ - Экспорт фруктов из Азербайджана к 2025 году планируется довести до 70 процентов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал директор Центра аграрных исследований Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, расширение категории продукции, подлежащей субсидированию, способствует увеличению ее производства и впоследствии экспорта.

«Новое решение аграрного совета о субсидировании посевов служит дальнейшему увеличению экспорта сельхозпродукции», - сказал Фикретзаде.

Отметим, что субсидии на посев не будут выплачиваться тем предпринимателям, которые не включили результаты агрохимического анализа почвы в информационную систему «Электронное сельское хозяйство» (EKTIS) при декларировании посева.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev