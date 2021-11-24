В Азербайджане кредитный портфель банков в нацвалюте превысил 15 млн

Экономика 24 ноября 2021 14:08 (UTC+04:00)
В Азербайджане кредитный портфель банков в нацвалюте превысил 15 млн
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