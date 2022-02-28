Азербайджанская продукция демонстрировалась на выставке в Саудовской Аравии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На международной выставке, прошедшей 22-26 февраля в городе Мекка (Саудовская Аравия), была представлена продукция более 20 стран, в том числе Азербайджана, сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В сообщении отмечается, что при поддержке агентства на выставке была представлена продукции восьми субъектов предпринимательства Азербайджана: шафран, мед, сухофрукты, варенье, чай, различные соусы, лаванда, келагаи и т.д.

Также на выставке была представлена информация о поддержке и услугах, оказываемых Агентством Азербайджана по развитию МСБ местным и иностранным предпринимателям.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)