Азербайджанская продукция демонстрировалась на выставке в Саудовской Аравии (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На международной выставке, прошедшей 22-26 февраля в городе Мекка (Саудовская Аравия), была представлена продукция более 20 стран, в том числе Азербайджана, сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).
В сообщении отмечается, что при поддержке агентства на выставке была представлена продукции восьми субъектов предпринимательства Азербайджана: шафран, мед, сухофрукты, варенье, чай, различные соусы, лаванда, келагаи и т.д.
Также на выставке была представлена информация о поддержке и услугах, оказываемых Агентством Азербайджана по развитию МСБ местным и иностранным предпринимателям.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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