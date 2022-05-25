В Азербайджане пройдет аукцион по приватизации объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведет 14 июня аукцион по приватизации объектов госимущества, сообщает в среду Trend со ссылкой на минэкономики.

На аукцион будут выставлены 43 объекта госимущества, в том числе 12 малых государственных предприятий и объектов, 30 транспортных средств, а также один объект, строительство которого не завершено.

Зарегистрироваться в качестве участника аукциона можно, выбрав соответствующий аукционный сервис на Портале электронных услуг и оплатив 10 процентов начальной аукционной стоимости объекта.

Желающие также могут участвовать в аукционе онлайн.

В день аукциона заинтересованные в процессе могут наблюдать за торгами без регистрации, посетив Пространство имущественных услуг и выбрав раздел «Электронный аукцион».