Репортаж из восстановленного знаменитого "Восточного базара" в Баку

БАКУ /Trend/ - При выполнении работ по реставрации и реконструкции комплекса "Восточный базар" в Баку особое внимание было уделено ряду нюансов. Так, основными задачами, стоящими во время реставрации, были сохранение первоначальной концепции и специальных элементов. При реконструкции комплекса были максимально использованы местные материалы, а также уделено особое внимание внедрению современных технологий и оборудования.

Как сообщил Trend во вторник менеджер комплекса "Восточный базар" Фуад Ибрагимов, этот современный рынок станет любимым местом жителей Баку и туристов.

По его словам, оригинальная надпись на кириллице на входе в "Восточный базар" заменена и выполнена на латинице с сохранением каллиграфии, а другие подобные детали внутри объекта были заново разработаны в соответствии с его дизайном.

"В 78 магазинах "Восточного базара" будут продаваться товары только местного производства. Считаю, что "Восточный базар" в кратчайшие сроки станет одним из любимых мест туристов", - сказал Ибрагимов.

На рынке будут действовать 78 арендаторов, что означает открытие 300 новых рабочих мест.

Первоначальное проектирование "Восточного базара" было выполнено известными архитекторами 1980-х годов Урузмаком Ревазовым, Павлом Яриновским и Анатолием Бессоновым. Комплекс состоит из 3 больших и 13 малых куполов.

Фото - Заур Мустафаев

Видео - Сеймур Исмаилов

(Перевод: Нубар Кулузаде)