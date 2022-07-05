Манат в июне укрепился по отношению к евро

БАКУ /Trend/ - Манат в конце июня укрепился по отношению к евро по сравнению с началом месяца. По данным на 30 июня, курс снизился до 1,7771 маната за евро, сообщает Trend.

Изучая динамику курса, можно увидеть, что наибольший рост стоимости пришелся на 17 июня (на 0,85 процента, или 0,015 маната по сравнению с предыдущим днем).

Кроме того, отслеживая динамику изменения курса евро, можно отметить, что хотя девятого июня он почти достиг месячного максимума (1,8233), далее последовало резкое снижение стоимости евро к манату. Так, 13 июня курс снизился на 1,36 процента, или 0,0245 маната по сравнению с предыдущим днем – до 1,783 маната за евро.

По итогам месяца средний курс составил 1,7973 маната за евро. Максимальной отметки курс достиг 3 июня (1,8271 маната за евро), минимальной - 14 июня (1,7717 маната за евро).