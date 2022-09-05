...
  1. Главная
  2. Экономика

Агентство по развитию МСБ заинтересовано в сотрудничестве с Японией - Орхан Мамедов (ФОТО)

Экономика Материалы 5 сентября 2022 17:47 (UTC +04:00)
Агентство по развитию МСБ заинтересовано в сотрудничестве с Японией - Орхан Мамедов (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось 11-е заседание Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией, передает Trend в понедельник со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

"Агентство готово к активной работе по налаживанию практического сотрудничества с соответствующими структурами Японии", - сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов, слова которого приводятся в сообщении.

Было отмечено, что основное внимание будет уделено развитию связей между бизнесом двух стран.

"За прошедший период агентство оказало поддержку японским инвесторам и готово помочь большему количеству компаний из Японии начать свой бизнес в Азербайджане", - отметил Мамедов.

Агентство по развитию МСБ заинтересовано в сотрудничестве с Японией - Орхан Мамедов (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ заинтересовано в сотрудничестве с Японией - Орхан Мамедов (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ заинтересовано в сотрудничестве с Японией - Орхан Мамедов (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ заинтересовано в сотрудничестве с Японией - Орхан Мамедов (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ заинтересовано в сотрудничестве с Японией - Орхан Мамедов (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ заинтересовано в сотрудничестве с Японией - Орхан Мамедов (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости